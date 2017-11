Hem kasabına hem çiftçine sahip çık” kampanyasını desteklediklerini belirtti.

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklama yapan Başkan Yörük, Sırbistan’dan et ithalatı ile 2 büyük markette kıymanın kilogram fiyatının 29, kuşbaşının ise 31 TL’den satılmaya başlamasının yurt genelinde olduğu gibi kentteki kasap esnafını da ciddi manada sıkıntıya soktuğu kaydetti. Başlatılan kampanyanın yerli besici ile kasap esnafının desteklenmesine yönelik olduğunu hatırlatan İbrahim Yörük, vatandaşların bu konuda desteklerini beklediklerini ifade etti.

Başkan Yörük, “Bilindiği üzere uzun bir süreden beri besiciler ve kasaplar ciddi manada sıkıntıdaydı. Sırbistan’dan et ithalatının başlaması ise bu sıkıntıya daha fazla arttırdı. Bizi uzun zamandan bu yana besicilerin yani üreticilerin desteklenmesi noktasında sürekli görüşlerimizi beyan ettik. Nitekim gelinen noktada da haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Sırbistan ya da başka bir ülkeden et ithalatı yapmak et fiyatlarının düşmesi, ucuz et satılması noktasında sadece suni bir çözüm olur. Ancak KDV’nin düşürülmesi başta olmak üzere, besicilerin ciddi manada desteklenmesi gibi çözümler sorunu uzun vadede ortadan kaldıracak yöntemler olur. Ama ne yazık ki bunu bir türlü başaramadık. Yani bizim taleplerimiz karşılık bulmadı. Bunun yerine büyük marketlerin ucuza et satması gibi yollara başvuruldu. Bu da kasap esnafımızı dolayısı ile de besicileri olumsuz yönde etkiledi. Biz bu kampanyaya verdiğimiz destek ile kasap esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Kasap esnafı ve besicilerimizin haksız rekabete kurban gitmemeleri için vatandaşlarımızdan da kasabına sahip çıkmasını ve kampanyaya destek vermesini istiyoruz” diye konuştu.