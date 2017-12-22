Başkan Yurdunuseven’den, BM’nin Kudüs kararıyla ilgili açıklama

İbrahim Yurdunuseven, Kudüs kararını eleştiren tasarının Türkiye’nin çağrıları ile BM Genel Kurulu’ndan ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan Başkan Yurdunuseven, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güvenlik Konseyi’nde veto ettiği Kudüs tasarısının BM’de 128 ülkenin oyuyla kabul edildiğini, 35 ülkenin çekimser, 9 ülkenin ise ‘hayır’ oyu kullandığını hatırlatan Başkan Yurdunuseven, “Deyim yerindeyse Amerika’nın değil vicdanın zaferi olan bu kazanım, Birleşmiş Milletlerde Amerika’ya tarihi bir tokat vurarak Kudüs dersi vermiştir. Kudüs üç semavi dinin kutsal yerlerini içinde barındıran kutsal bir mekandır. Bizim için ayrı bir önemi vardır ki bu da ilk kıblemiz olmasındandır. Bu yüzden Kudüs’ü İsrail’e teslim etmek doğru değildir. Karar, dünyada ABD ve İsrail’in yalnızlığını tescil erken Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dünyada yalnızlaştığını iddia edenlere de sert bir tokat vurmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tezinin kabul edilmesi bunun en basit örneğidir. Sırtını ABD’nin haydutluğuna dayananlar hezimete uğrarken kardeş ülke Filistin’de karar zaferle karşılanmıştır” dedi.