Baskın yapılan ev ve iş yerlerinden adeta cephanelik çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 16 ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 18 adet tabanca, 48 adet av tüfeği, 4 adet kurusıkı tabanca, 307 adet tabanca fişeği, 47 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca boş kovan, 25 adet kaleşnikof mermisi, 7 adet tüfek şarjörü, 253 adet av tüfeği fişeği ve 21,84 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu 12 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemleri için adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıslardan 7'si adli makamlarca serbest bırakılırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.