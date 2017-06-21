Bayramlık tatlı siparişleri verilmeye başlandı

Tatlıcılar ise Ramazan ayında havaların serin gitmesiyle tatlılara büyük ilgi olduğunu belirterek bu ilginin bayram tatlılarıyla devam ettiğini ifade ettiler.

Afyonkarahisar’da tatlı anlamında vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten tatlıcılar özellikle ekmek Kadayıfı gibi ağır tatlıların tercih edildiğini belirten kentte uzun yıllardın tatlı işletmeciliği yapan Enver Öney, Ramazan ayının serin geçmesiyle tatlı satışlarının çok iyi olduğunu ifade ederek, “Bu ilginin Ramazan Bayramı öncesi de devam ettiğini söyledi. Öney, “Yaklaşık 5 yıldır bu işle uğraşıyorum, ekmek kadayıfı, kabak tatlısı, güllacımız, tulumba tatlısı diğer çeşitlerimizde mevcut. Ayrıca Bayrama özel baklavamız bulunmaktadır. Bayram siparişlerini 10-15 gün önceden almaya başladık. Havaların serin geçmesiyle Ramazan’da tatlı satışlarımızda baya artış oldu. Kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı gelende bu iki tatlımıza ilgi yoğun oluyor. Bu Ramazan’da kaymaklı ve cevizli güllacın satışı yüksek, ekmek kadayıfı normal şekilde idi. Ancak şuanda bayram siparişlerinde ekmek kadayıfı önde. Bayram bereketiyle geldi, satışlarımız hızlandı” diye konuştu.

Bayramda kaymaklı ekmek kadayıfı tercih ediliyor

Afyonkarahisar’da okuyan kızı için Kayseri’den gelen Şevki Kesoğlu isimli bir vatandaş Afyon’un kaymaklı ekmek kadayıfını çok beğendiklerini söyledi. Kesoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Kızımız Kayserili, burada Afyon’da hukuk fakültesinde okuyor. Her zaman buranın tatlılarından getirir, bize tattırır. Bu seferde kendimiz gelelim, alalım dedik. Bayramlık tatlı almaya Kayseri’den geldik ve kızımızın okulu bittiği için onu da götürüyoruz.”

Şimdiden bayram tatlısı siparişlerini verdiklerini Belirten bir başka müşteri Salih serçe ise, “Ramazanda genel olarak aldığımız tatlı Kabak tatlısıdır. Bayramda da kaymaklı ekmek kadayıfını tercih ediyoruz ve şimdiden siparişimizi verdik” diye konuştu.