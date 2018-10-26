Belediye personeline ''İş Sağlığı ve Güvenliği'' semineri

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Belediyesi ve Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü arasında yapılan proje kapsamında belediye personeline yönelik ''İş Sağlığı ve Güvenliği'' konulu eğitim semineri düzenlendi.

Belediye konferans salonunda düzenlenen seminere katılan 100 belediye personeline, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş kazalarının nasıl önlenebileceği, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve personellerin yasal hakları konuları hakkında bilgi verildi.