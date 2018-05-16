Belediyeden, ev ve süs hayvanı satıcılarına eğitim semineri

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve bu kanun kapsamında hazırlanan Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği gereğince düzenlenen seminere 24 kişi katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 15 Mayıs’ta düzenlenen eğitim seminerine, Orman ve Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Ali Gezer, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Fatma Yazıcı, Dr. Veteriner Hekim Ercan Sözbir, Veteriner Hekim Serdar Bayil ve Belediye Veteriner İşleri Müdürü İsmail Atlı konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde; hayvan ekolojisi, hayvan davranışları, hayvan bakımı ile hayvan refahı, ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair uygulama yönetmeliği, CITES sözleşmesi, 5199 sayılı kanun ve yönetmeliği, ev ve süs hayvanı satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği ile konuyla ilgili yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları ile yapılan çalışmalar hakkında eğitimcilere bilgi verildi. Önümüzdeki günlerde seminere katılanlara sertifikaları verileceği belirtildi.