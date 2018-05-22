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22 Mayıs 2018 16:38

Belediyenin “Bilgisayar-Televizyon Kampanyası” devam ediyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın talimatıyla belediye tarafından eğitime destek amacıyla başlatılan “Her Okula, Bir Bilgisayar, Bir Televizyon” kampanyası devam ediyor.

Belediyenin “Bilgisayar-Televizyon Kampanyası” devam ediyor

22 Mayıs 2018 16:38


Başkan Çoban, Kışlacık İlkokulu- Kışlacık Ortaokulu, Ataköy İlkokulu, Ataköy Ortaokulu- Ataköy İmam Hatip Ortaokulu, Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu ve Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu’nu ziyaret ederek son sistem dizüstü bilgisayar ve televizyonlarını hediye etti. Şehir merkezindeki tüm okulları kapsayan "Her Okula, Bir Bilgisayar, Bir Televizyon” kampanyası, bu beş okulla birlikte şu anda 61 okula ulaştı.


Kampanya çerçevesinde hediye edilen bilgisayar ve televizyonların okullara hayırlı olmasını ve eğitimde kaliteyi arttırmasını dileyen Başkan Burhanettin Çoban, kendilerinin sadece öğrencilerin eğitimlerine destek olduğunu, eğitimde asıl fedakarlığı; okul yöneticileri ve öğretmenlerin yaptığını belirterek her birini ayrı ayrı tebrik etti. Başlattıkları kampanyaya daha önce başka hiçbir ilde şahit olmadıklarını kaydeden Başkan Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi olarak böyle bir kampanyaya öncülük etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.


Gittiği okullarda, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Başkan Burhanettin Çoban, eğitimleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.




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