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29 Mayıs 2018 16:48

Belediyenin mahalle iftarları devam ediyor

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen mahalle iftarı bu kez de Kışlacık Mahallesi’nde düzenlendi.

Belediyenin mahalle iftarları devam ediyor

29 Mayıs 2018 16:48


Yoğun bir katılımın gerçekleştiği iftar yemeğinde mahalle halkı, yağmura rağmen davete akın etti. İlki Osmangazi Mahallesinden başlayan daha sonra Yarenler, Yunusemre -Bayatçık Mahallesi’ne ve Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen mahalle iftarları son olarak Kışlacık Mahallesi’nde gerçekleşti.


Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayları Mehmet Zeybek ve Rasime Kıpırtı Fedakar, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Eser, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Albay, parti teşkilat üyeleri, Belediye Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Destek Hizmetleri Müdürü Süleyman Kaya, Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürü Cem Kasapoğlu, Kışlacık Mahalle Muhtarı Ahmet Demir ile mahalle sakinlerinin tamamına yakını katıldı.


Zengin fakir ayrımı yapmaksızın tüm mahalle halkının katılabildiği organizasyonların altıncısını Kışlacık Mahallesinde düzenlediklerini kaydeden Başkan Çoban, Ramazan ayının birleştirici ve bütünleştirici yönünü düzenledikleri bu iftar programlarında yaşadıklarını söyledi. Ülkemizin 24 Haziran’da yeni bir seçime gideceğini hatırlatan Başkan Çoban, mahalle iftarlarının seçimle hiçbir ilgisinin olmadığını kaydederek, mahalle iftarlarının geleneksel olduğunu söyledi.




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