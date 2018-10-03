Berberler ve Kuaförler Odası Girişimcilik Kursu açıldı

Afyonkarahisar Berberler ve Kuaförler Odası ile İş ve İşçi Bulma Kurumu (İşKur) İl Müdürlüğü işbirliğinde açılan Girişimcilik Kursu'na mülakatla 25 kişi alındı.

İşKur ile Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde hazırlanan girişimcilik kursu 4 Ekim günü başlıyor. Girişimcilik kursuna katılabilmek için mülakata katılan adaylardan 25 kişi belirlendi. 7 Ekim'de sona erecek girişimcilik kurslarına katılanlara şimdiden başarı dileyen ESOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ahmet Tan, “Temennimiz, her girişimcilik adayının başarılı olması ve kurs bitiminde iş yeri açarak hem kendilerine hem ülke ekonomisine katkı sağlamalarıdır” dedi.