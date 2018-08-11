Beşir Derneğinden Başkan Çoban’a ziyaret

Ziyarette, derneğin faaliyetleri hakkında Başkan Çoban’a bilgi veren Beşir Derneği İl Temsilcisi Nuri Yıldırım, Afyonkarahisarlı hayırseverlerin katkılarıyla çok önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın da yapılan hizmetlerde her zaman kendilerine destek verdiğini kaydeden Dernek İl Temsilcisi Yıldırım desteklerinden dolayı başta Başkan Burhanettin Çoban olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür etti. Ziyaretleri nedeniyle Beşir Derneği Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nuri Yıldırım ve dernek gönüllülerine teşekkür eden Başkan Çoban ise hizmetlerinden dolayı tebrik ederek, dernek faaliyetlerinde başarılar diledi.