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26 Temmuz 2018 15:16

Bolvadin Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı.

Bolvadin Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasına taşındı

26 Temmuz 2018 15:16


Eski binanın mevcut yapısıyla hizmete cevap vermediğini söyleyen AK Parti Bolvadin İlçe Başkanı Ömer Dayı, “Ankara ziyaretlerinde her aşamasını takip ettiğimiz yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binamız tamamlanarak hizmet vermeye başladı. Şehitler caddesini yapılan, 700 metrekare oturma alanına sahip olan binamız bodrum, zemin ve üzeri 2 kat olmak üzere toplam 3 bin metrekare modern bir binayı ilçemize kazandırdık. Tefrişi de tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır" dedi.


Dayı, kısa süre önce inşaat yapım ihalesi yapılan ve yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirilen adliye binası hakkında da bilgi verdi. Ömer Dayı, "Adliye binası eski hastane binasının yerine yapılıyor. Yaklaşık 15 milyon TL’ye mal olacak ve yerel mimari tarza uygun olarak yapılacak modern adliye binamızın inşaatı başladı. Bir yıl içerisinde tamamlanmasını öngörmekteyiz” dedi.




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