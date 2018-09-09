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Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü görevine başladı


Sultandağı ilçesine tayini çıkan Bolvadin İlçe Emniyet Amiri Ebrar Uyumaz’ın yerine Adıyaman Çelikhan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan atandı. Görevine başlayan Gülfidan, ilçe halkının rahatı ve huzuru için gece gündüz 24 saat çalışacaklarını belirtti. Emniyet Müdürlüğü’nün kapılarının her zaman vatandaşlara açık olacağını belirten Gülfidan, "Vatandaşlarla el ele vererek ilçemizin huzuru daha güzel sağlanacak. Bolvadin halkı her konuda bizlere rahatça gelebilecek. Her zaman vatandaşlarla birlik beraberlik içerisinde huzurlu günler geçireceğimizi diliyorum" dedi.

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