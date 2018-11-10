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Bolvadin polisinden 'Huzur' uygulaması

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri ’Huzur’ uygulaması yaptı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri 'Huzur' uygulaması yaptı.


Bolvadin Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan parklar, bahçeler, otogar, üniversite ve okul çevresindeki kafeteryalar, umuma açık yerler ve kahvehanelerde 'Huzur' uygulaması yaptı. Uygulama süresince polis ekipleri umuma açık 28 mekanda 180 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yaptı. 100'den fazla aracı kontrol eden ekipler, 3 araca eksikliklerinden dolayı cezai işlem yaptı. Uygulamaların devam edeceği belirtildi. Öte yandan vatandaşlar yapılan uygulamadan dolayı emniyet personeline teşekkür etti.

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