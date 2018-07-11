Bolvadin Şehitler Caddesinde düzenleme yapılıyor

Bolvadin Belediyesinden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “’Yaklaşık 2500 metrelik caddede alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yol düzenleme çalışmalarına başlayan ekiplerimiz sıcak asfalt sermeye başladı. Yürüyüş ve bisiklet yolları, dikey bahçeler, ıhlamur ağaçları gibi pek çok yeniliğin gerçekleştirildiği Şehitler Caddesinde sıcak asfaltın tamamlanmasıyla birlikte tüm halkımızın takdir edeceği bir prestij caddesinin oluşturulacağı belirtilirken, yapılacak kavşak düzenlemeleri ile de Bolvadin’in gurur duyacağı bir cadde ortaya çıkacak” denildi.