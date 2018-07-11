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11 Temmuz 2018 15:57

Bolvadin Şehitler Caddesinde düzenleme yapılıyor

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Şehitler Caddesinde yapılan düzenlemelerde son aşamaya gelindiği bildirildi.

Bolvadin Şehitler Caddesinde düzenleme yapılıyor

11 Temmuz 2018 15:57


Bolvadin Belediyesinden çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “’Yaklaşık 2500 metrelik caddede alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yol düzenleme çalışmalarına başlayan ekiplerimiz sıcak asfalt sermeye başladı. Yürüyüş ve bisiklet yolları, dikey bahçeler, ıhlamur ağaçları gibi pek çok yeniliğin gerçekleştirildiği Şehitler Caddesinde sıcak asfaltın tamamlanmasıyla birlikte tüm halkımızın takdir edeceği bir prestij caddesinin oluşturulacağı belirtilirken, yapılacak kavşak düzenlemeleri ile de Bolvadin’in gurur duyacağı bir cadde ortaya çıkacak” denildi.




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