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Bolvadin'de Ahmet Koca sevinci

AK Parti Afyonkarahisar 22.

Ve 23. Dönem Milletvekili AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı Yardımcılığına atanması dolayısıyla memleketi Bolvadin ilçesinde sevinçle karşılandı.


Gerek sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, gerekse sivil toplum örgütleri tarafından yapılan açıklamalarda, geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı yardımcılığına atanan Akif Özkaldı'nın ardından bugün de Ahmet Koca'nın Bakan yardımcılığına atanması Bolvadin halkını gururlandırdı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar'a ve Bolvadin ilçesine verdiği önem Bolvadin'li vatandaşları sevindirdi.


Ahmet Koca'nın Bakan Yardımcılığına Atanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan atama kararnamesi bugün Resmi Gazetede yayımlandı.


Ahmet Koca kimdir:


20 Mayıs 1963'te Afyonkarahisar Bolvadin'de doğdu. Babasının adı Eşref, annesinin adı Zehra'dır. Eğitimci ve İş Adamı; Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. Özel sektörde yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yaptı. 22 ve 23 Dönem Afyonkarahisar Milletvekili. İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Koca, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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