Bolvadin'de dilenci operasyonu

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda dilenci yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Özellikle semt pazarının olduğu günlerde yoğunlukla Bolvadin'e gelerek, esnafı ve vatandaşları rahatsız edecek şekilde dilenen vatandaşlara yönelik polis ve zabıta ekipleri çalışma başlattı. Yetkililerden yapılan açıklamada, vatandaşın merhamet duygularını istismar ederek kazanç sağlayanlar konusunda herkesin duyarlı olması gerektiği belirtildi.