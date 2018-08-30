Bolvadin’de duvar resimlerinin karalanmasına tepki

Bolvadin eski belediye Başkanı Hasan Basri Yazıcı tarafından yıllardır büyük emek verilerek şehrin gözde yerlerine resimler yapılarak güzelleştirilmişti. Büyük emek sarf edilerek yapılan resimler, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyalarla üzerilerine çeşitli sözler yazılarak karalandı. Yaşanan olay gerek sosyal medyada gerekse ilçe halkı tarafından kınandı.

Yazılan yazıları gören bir vatandaş sosyal medyadaki hesabından tepkisini, "Ey Romayı da biz yaktık diyen, kendi mahallesini pisletmeyi delikanlılık zanneden Şevket efendi. 3 liralık sprey boya ile sağı solu kirletmek erkekliğin şanı mı oluyor simdi. Sana yazıklar olsun utan, utan” sözleriyle dile getirdi.