Bolvadin'de Güvenlik Tedbirleri İstişare Toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlçe Güvenlik Tedbirleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Bolvadin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan, Belediye Başkanı Fatih Kayacan, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Şemsettin Mutlu İnce, sivil toplum kuruluşu başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda ilçenin asayiş ve güvenliği yönünden konular görüşüldü. Asayiş olayları ve trafik problemi hakkında fikir paylaşımında bulunulurken, ilçeye yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gülfidan'a, ilçenin asayişinde ve trafik konusundaki yaptığı özverili çalışmalarından ötürü vatandaşlar tarafından teşekkür edildi. Toplantıya vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.