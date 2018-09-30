Bolvadin'de hırsızlar polisten kaçamadı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir eve giren iki hırsız, ekiplerin başarılı operasyonu sonrasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri kent merkezinde bir ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarını aldı. Ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evden televizyon çaldıkları iddia edilen 2 kişiyi yakaladı. Ahmet S. ve Mahmut Ç. isimli iki şahıs, tutuklanarak Bolvadin Cezaevine gönderildi.