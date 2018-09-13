Bolvadin'de “Huzur Toplantısı” yapıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 49 mahalle muhtarının katımıyla “Huzur Toplantısı” yapıldı.

Bolvadin ilçe genelinde meydana gelen asayiş olaylarının önlenmesi, polis-halk ilişkilerinin kuvvetlendirilmesi ve bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya mahalle muhtarları katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçeklesen ve bilgilendirme amaçlı yapılan toplantısında konuşan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan, vatandaşları hırsızlık ve diğer olaylara karşı uyardı. Mahallelerde görülen yabancı şahısların mahalle sakinlerince ekiplere bildirilmesi gerektiğini aktaran Gürfidan, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan ayrıca hayvan hırsızlıkları ile ilgili üreticilerin polis ve mahalle muhtarları tarafından gerekli önlemlerin alınması yönünde bilgilendirdi.