Bolvadin'de motosiklet ve otomobil denetimleri

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kazaların ve bazı suçların önüne geçmek amacıyla ruhsatsız, plakasız, plakası okunmayan ve gürültü kirliliğine neden olan motosikletler ve otomobiller toplanmaya başlandı.

Sık sık bazı motorsiklet ve otomobil sahiplerinin egzozlarındaki susturucuları sökerek, aşırı sürat yaparak ve çevreyi rahatsız ederek gürültü kirliligine sebeb oldukları bildirildi. Bu nedenle, eksozu sökük, plakasız, harf veya rakam silinerek plakasıyla oynanmış, plakası kıvrılmış motosikletleri trafik ekipleri nerede yakalarsa tutanak tutmaları sonucunda araçları alıyorlar. İlgililer, vatandaşlardan bu tür otomobil ve motosikletleri gördükleri yerlerde ihbarda bulunmalarını destek olmalarını istedi. Ayrıca üç tekerlekli şarjlı bisiklet kullanıcılarının da tescil yaptırarak plakalarını alma zorunlulugu oldugu belirtildi. Araçlarına plakalarını da almalari gerektiği ve bu sürücülere de ilçe Emniyet Müdürlügünde trafik kurallari ile ilgi bir eğitim verileceği, ilçenin huzuru için çalışmaların aralıksız sürecegi öğrenildi.”