Bolvadin’de Şehitler Caddesi törenle açıldı

Açılışta konuşan Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan, Şehitler Caddesi’nin ilçenin ’Ak yüzü’ olduğunu belirtti. Şehitler Caddesi için 2 yıldır büyük emek verdiklerini belirten Başkan Kayacan, "Rabbime hamdolsun ki, 2 yıldır büyük emek verdiğimiz Şehitler Caddesi’ni bugün büyük bir katılım ve dualarla hizmete açtık. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran eski Orman ve Su İşleri Bakanı Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu’na, değerli milletvekillerimiz AK Parti’li Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve MHP Milletvekili Mehmet Taytak’a, Valimiz Mustafa Tutulmaz’a, Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban’a, eski milletvekilimiz Hatice Özkal Hanımefendiye, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen’e, İlçe Başkanı Ömer Dayı’ya, İl ve İlçe Gençlik ve Kadın Kollarına, Afyonkarahisar’ın çeşitli ilçe ve beldelerinden açılışımıza katılan belediye başkanlarımıza, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm daire müdürlerimize ve güzel ilçemin güzel insanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Yüce mevlam, yüreği temiz insanlardan razı olsun” dedi.