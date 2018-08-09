Bolvadin’de selden etkilenen 320 evde çalışma başlatıldı

İlçede sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları da aralıksız sürüyor. Selin yaraları sarılırken bodrum katlardaki suların boşaltılmasıyla selin izleri ortaya çıkmaya başladı. İlçe merkezinde 28 adet küçükbaş hayvan ve çok sayıda kanatlı hayvanın telef olduğu bildirildi.

İl Afet Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ilçede hasar gören evlerde ve çiftliklerde hasar tespiti çalışmalarına belediye ekipleri ile birlikte başladı. Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan yaptığı açıklamada, "Salı akşamı meydana gelen ve sonrasında sele dönüşen dolu ve sağanak yağışa belediye ekiplerimiz başarılı müdahalelerle ağır mağduriyet yaşanmasına engel oldu. Yağışın başlamasıyla birlikte oluşturulan kriz yönetimi ilçenin hemen her köşesinde meydana gelen yoğun su akıntılarına yönelik çalışma başlatıldı. Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü de sabah saatlerine kadar yoğun mesai yaparak vatandaşlardan gelen taleplere cevap verdiler. Bu arada Emirdağ, Çay ve Çobanlar Belediyelerinin de tam bir hemşehrilik örneği göstererek, dayanışma sergilemesi ilçe halkımızı da oldukça mutlu etti. Diğer taraftan Devlet Su İşleri (DSİ) ve AFAD personeli de Bolvadin’e gelerek çalışmalara önemli katkıda bulundular. Yetkililer çalışmalarla ilgili olarak 18 ekip oluşturulduğunu ve bu ekiplerce 320 ev ve iş yerinde su tahliye işlemi gerçekleştirildiğini belirttiler. Böylesine önemli bir olayda bizim yanımızda olan ve destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Belediyemiz personeli de olağanüstü bir performansla, meydana gelen bu felaketin en az hasarla bitmesi için geç saatlere kadar çaba göstermişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Halkımızın gösterdiği anlayış ve yardımlaşma örneği de her türlü takdirin üstündedir. Rabbim bir daha böyle felaketlerden bizleri korusun. Ayrıca belediye ekipleri yağıştan dolayı sorun yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürmekte olup, herhangi bir talepte bulunmak isteyenlerin 612 52 34 nolu telefona müracaat edebilirler” dedi.