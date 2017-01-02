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02 Ocak 2017 16:08

Bolvadin’den, Halep’e 7 TIR dolusu yardım gönderildi

Bolvadin’den, Halep’e 7 TIR dolusu yardım gönderildi

02 Ocak 2017 16:08

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Hayrat İnsani Yardım Derneği öncülüğünde toplanan 7 TIR yardım malzemesi Halep’e gönderildi.
Bolvadin’de yaklaşık 1 aydan bu yana devam eden yardım kampanyasında toplanan gıda, giyecek ve çeşitli ihtiyaç gereçlerinden oluşan 7 TIR dolusu yardım malzemesi dualarla Halep’e uğurlandı. Çarşı Cami önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Hayret Vakfı Bolvadin Temsilcisi Bayram Keskin, hadis-i şeriflerden örnek vererek müninler arasındaki yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı. Keskin, “Hayrat İnsani Yardım Derneği olarak 20 gün gibi kısa bir zaman zarfında Türkiye genelinde 750 tır yardım toplandı. Bugüne kadar Suriye’de yapmış olduğumuz çalışmalarda, Suriye genelinde 27 yardım ofisi kurduk, 35 çadır kent oluşturduk. 500 bin aileye yardım ederek 4 milyon kişiye destek sağlamış olduk.
Bugün burada da Bolvadin, Dişli ve Özburun halklarının fedakarca toplamış olduğu 7 TIR yardım malzemesini dualarla uğurluyoruz. Bu yardımlardan 2 TIR’ı patates, 2 TIR’ı gıda, 1 TIR’ı yatak, 1 TIR’ı elbise ve 1 TIR’ı da battaniye ve yorgandan oluşmaktadır.
Bu yardımların oluşmasında emeği geçen belediye başkanlarına aynı zamanda parti teşkilatlarına ve sivil toplum örgütlerine teşekkürü borç biliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından TIR’lar dualarla uğurlandı.



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