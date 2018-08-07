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07 Ağustos 2018 16:36

Bolvadinli sporcuların büyük başarısı

Bolvadin Hakikat Gençlik ve Spor Kulübü oyuncuları, Kütahya’da düzenlenen kick boks müsabakalarından başarı ile döndü.

Bolvadinli sporcuların büyük başarısı

07 Ağustos 2018 16:36


Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde çalışmalarını yürüten sporcular, başarılarını sürdürüyor. Oyuncular, Kütahya’da katıldıkları yarışmadan 1 altın ve 3 gümüş madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı. Oyuncular madalyalarını Kütahya Kick Boks İl Başkanı Ahmet Arabacı’dan aldı. Sporcularının elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kulüp Antrenörünü Salih Zeki Çürük, "Kütahya Zafer Kupasında sporcularımız 1 altın ve 3 gümüş madalya ile ilçemize dönmüşlerdir. Altın madalya kazanan Ramazan Oğuzhan, gümüş madalya kazanan Nuran , Hümeyra ve Sadet Çürük madalyalarını aldı. Bu büyük etkinliği organize edenlere teşekkür ediyoruz" dedi.




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