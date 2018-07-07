Bursaspor 3 futbolcuyu kadrosuna kattı

AFyonkarahisar’da kamp yapan Bursaspor, bugün 3 yeni oyuncuya imza attırdı. Bir otelde düzenlenen imza törenine Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay da katıldı. Başkan Ay, transferlere devam edeceklerini belirterek, “3 yeni arkadaşımızla sözleşme yapacağız. Badji’yi zaten hepiniz biliyorsunuz. Bizi çok uğraştırdı. Araya çok farklı menajerler girdi. Anderlecht’le biraz problem yaşadık. Ben burada özellikle Badji’ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü, çok karakterli bir duruş sergiledi. ’Ben Bursaspor’dan başka hiçbir kulüpte oynamayacağım. Gerekirse Senegal’e giderim’ dedi. Bu kadar istekli olmasaydı kesinlikle bu iş olmazdı. Burada menajeri Piere ve Serhat kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Onlar da karakterli duruş sergiledi ve gece yarısı Anderlecht’ten olumlu cevap geldi. Bonservisini aldık. Badji’nin menajerlik ve bonservis hepsi dahil, yaklaşık 880 bin Euro maliyeti var. 3 yılık anlaşma yaptık. O da, ’Başkanım Bursaspor, benim için ayrı bir kulüp. Ben menajerlik ücreti de almak istemiyorum’ dedi. Aytaç’ı bize getirdi. Ve onla da sözleşme yapacağız. Türk oyuncularla kesinlikle Euro, bazında anlaşma yapmayacağız. Türk Lirası bazında anlaşma yapacağız. Anlaşmamız 2+1 yıllık olacak. Onun da maliyeti 3 milyon 564 bin lira. Yüzde 80’i garanti para, yüzde 20’si maç başı olacak. Bunun içerisinde imza, bonservis ve menajerlik parası yok. Ben hem kendisine hem de Engin Kırkpınar kardeşimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Atasanov’u Mustafa hocamız alalım dedi"

Ay, Atasanov’un Makedonyalı ve genç bir oyuncu olduğuna işaret ederek, “Onu da Mustafa hocamız alalım dedi. İleri de bize çok faydası olur dedi. Onu da bu şekilde bitirmiş olduk. Kendisine de 100 bin Euro, yetiştirme parası vereceğiz. Aylık da 20 bin Euro’ya bizimle imza attı. Ayrıca da Aytaç Kara’nın serbest kalma maddesi olarak da 3 milyon Euro sözleşmesinde yazıyor. Badji’nin de sözleşmesinde Avrupa’ya giderse 2,5 milyon Euro, Çin’e giderse de 4 milyon Euro serbest kalma maddesi var. Kendilerine ben tekrar teşekkür ediyorum. Ailemize hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu sene çok daha başarılı oluruz. Bütün taraftarlarımızla coşkulu ve iyi oynayan bir Bursaspor seyrettiririz. Bunun için uğraş veriyoruz” dedi.

Badji: “Bursaspor’da olmaktan çok mutluyum”

Bursaspor’un çok büyük ve tarihi bir kulüp olduğuna değinen Badji, “Bursa, çok sevdiğim bir şehir. Hedefim her zaman bu takım için maksimumu vermek ve kulübü olabilecek en yükseğe çıkarmak. Burada gerçekten tanıdığım oyuncular var. İyi kaliteli oyuncular var. Bunlardan biri de Aytaç. Geçen sezon Yeni Malatyaspor’da iyi bir performans sergiledi. Diğer gelecek oyuncularla beraber iyi bir sezon geçirip eski sezonları unutturabileceğimizi düşünüyorum. Artık yeni bir sezon başladı. Eski zamanlar geride kaldı. Burada bana güvenen ekibe ve hocaya teşekkür ediyorum. Görüşmelerde başka takımlar da vardı. Ama ben sözümü tutmak ve şerefimi korumak istedim. Para, benim için insani değerlerin arkasında gelir. Ben de bu sözümü tutup Bursaspor’a geldim” ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte bu büyük camiayı ayağa kaldıracağımıza inanıyorum"

Aytaç Kara da güzel düşünceleri için Badji’ye teşekkür ederek, kendisinin değerli ve önemli bir oyuncu olduğunu kaydetti. Kara sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sezon güzel bir uyum içerisinde takım olarak Bursaspor’u hak ettiği yere getiririz. Başkanımın da dediği gibi Trabzonspor’dan bonservisimi elime almıştım. Görüştüğümüz 4-5 kulüp vardı. Ve Bursaspor’dan maddi anlamda daha fazla teklif getiren takımlar vardı. Ama benim şu anki önceliğim maddi değildir. Çünkü ben, hedefi olan bir futbolcuyum. Bu hedeflerime de inşallah Bursaspor’a katkı vererek, sonra da A Milli Takım formasıyla sırtıma geçirerek gerçekleştiririm. Hep birlikte bu büyük camiayı ayağa kaldıracağımıza inanıyorum. Çok önemli ve değerli oyuncular var takımın içerisinde. Yeni gelecek arkadaşlarımız da olacak. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Zaten beni yakından tanıyanlar bilir. Bursaspor camiası benim için önemlidir. Gerçekten de hep oynamak istediğim bir kulüptür. Allah’a şükür bugüne nasip oldu. O taraftarın Bursapor’a desteği, Bursa’nın arkasında olması gerçekten ileri iten bir güç olmuştur. Bu sene de taraftarımız her zaman arkamızda oldukça, ben sahamızda hiçbir sıkıntı yaşayacağımıza inanmıyorum. İnşallah bu sene hep birlikte oluruz.”

Makedon oyuncu Atanasov da Bursaspor’da evinde gibi hissettiğini ve bunun çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Büyük bir kulüp olan Bursaspor’u çok sevdiğini aktaran Atanasov, “Burada güzel günler geçirmek istiyorum. Şu anda iyi bir sezon geçirmek için sıkı çalışıyoruz. Taraftarlarımızı da mutlu etmek için iyi çalışıyoruz” dedi.

İmza töreninin ardından Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay ile oyuncular el sıkışarak toplu fotoğraf çektirdiler.