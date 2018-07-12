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12 Temmuz 2018 22:42

Bursaspor’dan kötü prova

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, ilk hazırlık maçında Balıkesirspor’a 1-0 mağlup oldu.

Bursaspor’dan kötü prova

12 Temmuz 2018 22:42


Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılar, kampın ilk hazırlık maçında Afyon Stadyumu’nda Balıkesirspor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Balıkesirspor, 66. dakikada Nizamettin Çalışkan ile penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.


Teknik Direktör Samet Aybaba, mücadelede 18 oyuncuya forma şansı verirken, yeni transferlerden Stephane Badji, Aytaç Kara ve Jani Atanasov da ilk kez yeşil-beyazlı formayı giydi.




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