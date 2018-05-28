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28 Mayıs 2018 15:27

Büyük Menderes nehrinde temizlik çalışmaları

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden doğan ve Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes nehrinin ilçe merkezinden geçen bölümünün temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Büyük Menderes nehrinde temizlik çalışmaları

28 Mayıs 2018 15:27


Dinar Belediyesi, nehrin ilçe merkezinden geçen bölümlerinde kötü koku oluşmaması ve görüntü kirliliği yaşanmaması için temizlik çalışmaları başladı. Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar konuyla alakalı gerekli yazışmaların yapılması için talimat verdi. Dinar Belediyesi yetkilileri ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü arasında gerçekleşen yazışmalar neticesinde Büyük Menderes nehrinin temizlenmesine başlandı. Dinar Belediye Başkanlığı araçlarının da seferber edildiği temizlikte tonlarca moloz, yosun ve pislik kanaldan temizlenerek kaldırılmaya devam ediyor.


Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek gözetiminde Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü, Atölye, Su Arıza ve Kanalizasyon Amirliği ekiplerince de çalışmalar yakından takip ediliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek, günlerdir Menderes Nehrinin temizliği için uğraş sarf ettiklerini, vatandaşlardan nehri temiz tutmaları konusunda hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti.


Temizleme çalışmalarının kısa bir süre sonra bitirilmesi hedefleniyor.




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