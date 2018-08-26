Büyük Taarruzun 96. yıl dönümü açık hava konseriyle devam etti

İlçe Şehir Stadyumunda düzenlenen Esat Kabaklı konserine Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Ak Parti Milletvekilleri Av. Ali Özkaya, Av. İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Şuhut İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti İlçe Bakanı Gültekin Özdemir, Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt günün anlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Esat Kabaklı konseri ile Şuhut’lu vatandaşlar doyasıya eğlendi. Açık hava konseri sonrasında F klavye yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Son olarak Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt Ses Sanatçısı Esat Kabaklı’ya çiçek takdim ederek program sona erdi.