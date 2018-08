Büyük Taarruz’un 96. yıl dönümü

yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kocatepe’de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar zafer meşalesinin yakıldığı kutsal topraklardan Kocatepe’ye azimle yürüyerek buradaki etkinliklere katıldı. Kocatepe’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Daha sonra Kocatepe’ye gelen vatandaşlar burada tarihi değerleri ziyaret ederek dualar etti.

Kocatepe’de duygularını ifade eden Sinema Sanatçısı Selahattin Taşdöğen, "Bu topraklarda buraya gelip duygulanmamak elde değil. Bu zafer meşalesi hiçbir zaman sönmedi. O meşale bizim için her an her zaman yanacaktır. Ben burada bir an o günleri hissediyor yaşıyor gibiyim. Bizler için bu topraklarda rahat yaşayabilmek için Atatürk Başkumandanlığında onun silah arkadaşları ile beraber başlatmış olduğu gibi zafer bizim çok onurlandığımız duygulandığımız bir zafer. Eğer onlarla savaşı burada vermeselerdi, kazanmasalardı filmimizde de bahsettiğimiz gibi burada şimdi başka kahramanlık türküleri söylenecekti. Başkalarının bayrakları dalgalanacaktı. Biz Türkler buraya belki de turist olarak gelecektik belki de gelemeyecektik. Hepsinin ruhu şad olsun mekanları cennet olsun. Tabii ki bu duyguları biz yaşıyoruz. Zaman zaman bizden sonra gelecek olan nesillere de bunları anlatmak durumundayız. Her türlü kendini Türk hisseden herkes buralara gelip bu duyguları hissetmesi gerekiyor. Tabi burada bulunma amacımızın başka bir özelliği de Afyon’da çekmiş olduğumuz ’Geçerken Uğradım’ adlı sinema filmi benim için de çok güzel oldu. Afyon’u hep geçerken uğradığımız yer olarak bilmiştik. Sucuğunu yedik, kaymağını tattık, çayımızı içtik, tatilimizi yaptık uğradık ama gitmedik. Afyon’da kaldık Afyon’u tanıdık ve Afyon’u tanıtmaya çalıştık. Buradan alınacak her bilet bir öğrenci için burs olacak. Bizler para almıyoruz eğitim vakfına bağışlanacak. Eğitim vakfından da öğrencilere burs olarak verilecek" açıklamalarına yer verdi.