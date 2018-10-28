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Buzağıları çalan şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde iki adet buzağıyı çalan şahıs polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki adet buzağıyı çalan şahıs polisin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.


Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Candaroğlu Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. İddialara göre gece geç saatlerde buradaki bir adresten iki buzağı çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren S.S.'yi takibe aldı. Ekipler, çalınan buzağıların E.S. isimli şahsa satıldığını tespit ederken düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Buzağılar da ele geçirilerek sahibine teslim edildi.


Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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