“Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Standı” Afyonkarahisar’da açıldı

Gezici İşkur Otobüsünü ziyareti sırasında Vali Tutulmaz’a bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Vekili Ahmet Karakaya; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Çalışma Hayatında Milli Seferberlik’ kapsamında 1,5 Milyon kişiye istihdam sağlamak ve 500 bin vatandaşımıza İş Başı Eğitim programıyla iş kazandırmaktır. Bu kapsamda ilimize yapılan çalışmalar sayesinde 7 bin 734 kişi işe başlamıştır. İş Başı Eğitim Programı kapsamında ise bin 702 kişi bu programdan faydalanmaktadır” dedi.

“2 milyon vatandaşımızın istihdam edilmesi planlamıştır”

Farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilgilendirmek üzere kurulan stantlar hakkında bilgiler alan Vali Mustafa Tutulmaz; “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Milli İstihdam Seferberliği başlatılmıştır. Bu doğrultuda ülke düzeyinde 2 milyon vatandaşımızın istihdam edilmesi planlamıştır. 81 Vilayetimizde Valilerin takipleriyle başlayan bu çalışma ve faaliyetler devam etmektedir. İlimizde şu ana kadar belirlenen hedefleri yakalamak yönünde önemli başarılar elde edilmiştir. Bizler belirlenen hedeflerin üzerinde başarıları elde etmek adına en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bizler kişilere iş ve aş temin ettiğimiz sürece huzur olur ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleriz. Bu doğrultuda iş adamlarımızı bu istihdam seferberliğine katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyorum. Zaten iş adamlarımız başlatılan bu seferberlik kapsamında teşvik ve desteklerden en iyi şekilde faydalanmaktadır. Bu kapsamda iş adamlarımız yatırımlarını artırma imkânı bulacak ve istihdam artacaktır. Afyonkarahisar’ımız istihdam açısından işsizliğin en az olduğu 5 ilden birisidir. Bu da bizim açımızdan sevindirici bir durumdur. İnşallah bu başarıyı artırmak adına, kamu görevlilerinin, iş adamlarımızın ve çalışanların üzerine düşen görevleri yerine getireceğine inanıyor, hayırlı ve uğurlu çalışmalar temenni ediyorum” dedi.