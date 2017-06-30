Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 17:11

Çamaşır makinesi içinden 2 metrelik yılan çıkartıldı

Afyonkarahisar’ın bir köyündeki evde çamaşır makinesine giren yaklaşık 2 metre uzunluğunda yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Çamaşır makinesi içinden 2 metrelik yılan çıkartıldı

30 Haziran 2017 17:11


Edinilen bilgiye göre, Sandıklı’nın Kızılca köyünde Sebahattin Koçak’a ait evdeki çamaşır makinesinin içinde yılan olduğu ihbarını alan Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri verilen adrese gitti. Çamaşır makinesindeki yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan ekipler tarafndan çıkartıldı. Sandıklı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce,müdürlükteki akvaryum içerisinde 1 gün korunan yılan, doğaya salındı. Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Özen ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından çuval içerisinde Sandıklı Sipsin Mevkisi’ne getirilerek doğal yaşamına bırakıldı.


Başkan Yardımcısı Hüseyin Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılanın ortam müsait olmadığı için 1 gün bekletildiğini belirtti. Yılanın Sandıklı itfaiye ekiplerince Kızılca köyündeki bir evde çamaşır makinesinden çıkarıldığını ifade eden Özen, "Yılanı kimseye zararı olmayacak şekilde doğal hayatına saldık" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
AFYON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!