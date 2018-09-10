Çay Barajının gövde dolgusu tamamlandı

Afyonkarahisar'daki su yatırımlarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Büyük sulama proje alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde su ihtiyacının karşılanması için geliştirilen projelerde kentte de çalışmalar sürüyor. Çalışmaları devam eden Afyonkarahisar Çay Barajının gövde dolgusu da tamamlandı. Bölgenin en yüksek barajı olan Çay barajının 2 milyon 850 bin metre olan gövde dolgusu, 8 Eylül itibari ile tamamlandı. Çalışmalar kapsamında gövde ön yüzeyinin betonla kaplanması ve diğer ünitelerin tamamlanmasının ardından barajın 2019 yılı içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.

Çay Barajı 105 metre İle bölgenin en yükseği

Temelden yüksekliği 105.5 metre ve 15.98 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın tamamlanmasının ardından, 18 bin 550 dekar zirai arazinin sulanmasına ve Çay, Bolvadin ilçeleri ile Bolvadin'e bağlı Dişli ve Özburun Beldelerinin içme suyu ihtiyaçlarının sağlanması hedefleniyor. Öte yandan proje ile, sulu tarım yapan bölge insanının da ekonomik olarak rahatlaması bekleniyor.