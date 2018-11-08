Çay Belediyesinden ishal vakalarıyla ilgili açıklama

Yapılan açıklamada, ilçede görülen salgın vakalarının artmasının, halk arasında içme sularından kaynaklandığı algısı oluştuğu belirtilerek, "İçme suyu şebeke ve depolarımız periyodik olarak halk sağlığı laboratuvarının kontrolü altında tutulmaktadır. Son olarak yapılan 25 Ekim 2018 tarihli içme suyu analiz sonuçlarına göre içme ve kullanmaya uygun olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca salgın vakası sadece ilçe merkezimizde değil Afyonkarahisar il merkezi ile köy ve kasabalarda da artış gösterdiği bilinmektedir. İçme sularımızla ilgili yanlış anlaşılmanın ortadan kalkması için Çay halkımıza saygı ile duyurulur" denildi.