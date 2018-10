Çekirdek Kahve Türkiye'ye açılıyor

Afyonkarahisar'da hayata geçirdiği farklı konsepti ile öğrencilerin dostu haline gelen Süleyman Efendi Çekirdek Kahve, 2019 yılında 5. şubeye ulaşmak için çalışmalara hız verdi.

Müşterilerine rahat bir ortam sunan Çekirdek Kahve'de, ikram olarak verilen çekirdeklerin kabukları yere atılıyor. Kabukları masaya atan müşterilere çay ısmarlama cezası veren Çekirdek Kahve yöneticileri, öğrencileri bu cezadan muaf tutuyor. Kimsenin şikayetçi olmadığı durum ile müşterilerin daha rahat oyun oynaması ve sohbet etmesi amaçlanıyor. Zengin menüsü ile hizmet veren Çekirdek Kahve, fiyatlarda ise öğrencileri zorlamıyor. Maçların ücretsiz yayınlandığı Çekirdek Kahve'de, fiyatlar ise sabit tutuluyor. Genellikle öğrencilerin ikamet ettiği Erenler Mahallesi'nde hizmet veren Çekirdek Kahve, 2019 yılında 5. şubeyi açmak için kolları sıvadı.

"Ticaretten çok insan kazanma amacını güttükleri için bu bölgenin halkı burayı çok seviyor"

Süleyman Efendi Çekirdek Kahve'nin değişmez müşterilerinden birisi olduğunu söyleyen Ömer Çevik, işletmenin diğer illere de şube açmasının güzel bir haber olduğunu belirtti. İşletmenin ev ortamını aratmayacak bir konsepte sahip olduğunu dile getiren Çevik, "2 yıldır bu dükkan açıldığından beri gelmekteyim. Türkiye'de yaklaşık 30 şehir, Kıbrıs ve Suriye de dahil 2 ülke gezdim. Ama bu kadar rahat, bu kadar sıcak bir mekan görmedim. Gerek mekan sahipleri olsun, gerek çalışanlar olsun, çok sıcaklar. Ayrıca mekanın konsepti gereği çok rahat ve istediğimiz gibi davranabiliyoruz. Yani çekirdeğimizin kabuklarını yere atabiliyoruz. Öğrenciye hitap edebilecek bir mekan yani ucuz. İstediğimiz bütçeyle burada vakit geçirebiliyoruz. Çalışanların enerjisi çok yüksek. Bizde enerjileri yüksek olduğu için onları görüp mutlu olabiliyoruz. Birçok ilimize böyle bir mekan gerekli bence. Niye derseniz; mekan gerçekten de Afyon'da şuan öğrenciler arasında en fazla rağbet gören mekanlardan biri. Çok rahat bir mekan, herkes buraya rahatlıkla gelebilir. Her bütçede gelip oyununu oynayabilir ya da vakit geçirebilir. Yani bazen böyle içerisi çok kalabalık olsa da, çalışan personel geri göndermiyorlar. Bize gerekli ikramlarda bulunuyorlar. Bizi tutmaya çalışıyorlar. Amaç ticaretten çok insan kazanma amacını güttükleri için bu bölgenin halkı burayı çok seviyor. Başka yerlerde böyle bir mekan açılırsa, bence diğer illerdeki üniversite öğrencileri de böyle bir mekandan faydalanmalı. Ben İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e de böyle bir mekan gerekli. Yani yapsalar gayet güzel olur" dedi.

"Öğrenciler için büyük bir avantaj"

Fiyatların uygun olduğu için Çekirdek Kahve'yi tercih ettiğini aktaran Emrah Seyfettinoğlu, "Rahat bir mekan sıcak yüzlü personel. Fiyatlar uygun. Öğrenciye birebir hitap eden fiyatlar var. Dediğim gibi dolar yükseliyor ama buradaki fiyatlar tam tersine düşüyor. Ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa'daki kafelerde öğrencilerin yüksek fiyatlar konusunda sıkıntıları var. Buradaki fiyatlar uygun. Tabii Türkiye çapında da yayıldığı zaman aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Öğrenciler için büyük bir avantaj" diye konuştu.

"Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir yerle karşılaşmak çok isterim"

Süleyman Efendi Çekirdek Kahve'nin Türkiye'ye yayılma hedefini desteklediğini kaydeden müşterilerden Pelin Gezer ise, "Burayı diğer yerlerden ayıran bazı özellikleri var. Kaliteli ürünlerin olması, güler yüzlü insanların olması ve burada çalışan insanların çoğunun zamanla arkadaşım olmasıdır. Sıkıldığımda tek başıma gelip vakit geçirebiliyorum. Konsept aslında daha önce karşılaşmadığım bir konsept. İlk gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım ama zamanla alıştım. Hatta masaya çekirdek kabuklarını atmamam için birkaç akşamın geçmesi gerekti. Fiyatlar öğrenci dostu ve kaliteli hizmet istiyorsanız bu fiyatları gözden geçirmeniz lazım. Bundan sonraki yıllarda Türkiye'nin neresinde olurum bilmiyorum. Sonuçta öğrencilik için buraya gelmiştim. Buradan gittiğimde Türkiye'nin herhangi bir yerinde böyle bir yerle karşılaşmak çok isterim. Umarım herkes için en güzeli olur. Karşılaşırsam da çok mutlu olurum. Bana üniversite yıllarımı hatırlatmış olur" şeklide konuştu.

"2019'da 5 tane şubeye ulaşmayı düşünüyoruz"

İşletme sahibi Mehmet Sivri ise, dgünde 40 kilogram çekirdeğin ikram olarak müşterilere sunuluğunu ifade etti. 2019 yılında 5. şubeye ulaşmak için hedef koyduklarını kaydeden Sivri, "Biz ülkemizin ve vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Burada vatandaşlarımıza fiyatları yansıtmamak adına ürünlerimizin satışına hala eski fiyatlarından devam etmekteyiz. 1,5 liraya çayımıza devam ediyoruz. Yanında da çekirdek ikram ediyoruz. Türkiye'de en çok çekirdek tüketilen kafeyiz. Günlük ortalama 40 kilo çekirdek tüketimi oluyor. Aynı zamanda çoğunlukla çekirdeği ikram ediyoruz. Bizim amacımız burada çekirdeği satarak para kazanmak değil. Buraya gelen misafirlerimize daha rahat ortamda oyun oynayabilmesi ve daha rahat ortamlarda arkadaşlarıyla sohbet edebilmesi için böyle bir konsepte başvurduk. Burada ayrıca çekirdek kabukları yere atılıyor. Bu konsept vatandaşlarımız tarafından benimseniyor. Hızlı bir büyüme sağladık. Günlük aşağı yukarı 40 kilogram civarında çekirdek tüketimimiz var. Franchising verme düşüncemiz var. Kendi projemiz olan 2. şubemizi Afyon'da kendimiz açacağız. Türkiye'nin her yerinde görüştüğümüz arkadaşlarımız var. Bize gelen talepler var. Franchising üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Şu an hali hazırda anlaştığımız bir yer olmadı fakat şuan 5 kişi ile beraber Türkiye'de 2019'da 5 tane şubeye ulaşmayı düşünüyoruz" dedi.