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07 Haziran 2018 11:54

CHP Milletvekili Adayları Başkan Acar’ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar’ı ziyaret etti.

CHP Milletvekili Adayları Başkan Acar’ı ziyaret etti

07 Haziran 2018 11:54


Çok sayıda partili ile belediye hizmet binasına gelen adaylar, Başkan Acar tarafından başkanlık makamında ağırlandı. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Başkan Acar; “24 Haziran Seçimleri öncelikle vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bizler İYİ Parti mensupları olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi ile bir Millet İttifakı oluşturduk. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce halkımızın isteklerini ve şikâyetlerini dile getirmek için uğraş sarf ediyoruz. İnanıyorum ki bu seçimler hem Millet İttifakı, hem ülkemiz açısından hayırlı olacaktır. Ben çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcımız olsun” dedi.


Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Türkiye’nin ilk Roman milletvekili olan Özcan Purçu’ya Dinar’da bulunan roman vatandaşlar eşlik etmesi dikkat çekti.




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