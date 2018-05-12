Çiçekçilerin Anneler Günü telaşı başladı

Kentte 38 yıldır mesleği sürdüren Mustafa Tan isimli çiçekçi, her sene olduğu gibi bu yıl da 13 Mayıs’ta tatlı bir telaş başladığını dile getirdi. Üniversite ve liselerin mezuniyetlerinin de bu dönemde olması dolayısıyla satışlarda yoğunluk yaşandığını belirten Tan; “38 yıldır çiçekçiyim, malum anneler günü geldi biraz hareketlilik var bütün esnafın yüzü gülmektedir. Tabi sadece çiçek olarak karşılamaz diğer mutfak eşyası olsun giyim olsun anneler günü biraz hareket getirdi. Ayrıca üniversitenin ve liselilerin mezuniyet geceleri var onlarda da çiçekler rağbet görmeye başladı. Geçen seneden daha güzel geçiyor şuanda. Çiçek fiyatlarımız normal, en çok mevsim buketleri gidiyor. 30 lira ile 50 lira arası en kötü şartlarda 50 liraya güzel bir çiçek alabiliyorsun” dedi.