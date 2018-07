Çiftçiler fasulye hasadından umutlu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bu sene fasulye ekili alanının geçen yıla oranla yüzde 30 arttığını belirtiliyor. Üreticiler, geçen yıl patatesin fiyatında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu yıl fasulyeye ağırlık verdiler. Türkiye’nin en çok yaş fasulyesinin üretildiği Şuhut ilçesinden birçok şehre fasulye gönderiliyor. Fasulye fiyat aralığı 2-2.5 TL arasında değişirken, verim artışı çiftçilerin yüzünü güldürdü.

"Gerçekten bu fasulyeyi ekip kaldırmak çok zor"

Fasulye üreticisi Nermin Yıldız, hasadın başladığını ifade ederek, ’’Fasulye bizim Şuhut ilçemizin, köylerimizin geçim kaynağı. Gerçekten bu fasulyeyi ekip kaldırmak çok zor. İki ayda yetişiyor. Üç kere çapa yapıyorsun. Yağmur randımanlı değil. Hastalık, mantar oluşuyor, yaprağı olmuyor kırılıyor. Hani ırgat desen ekmeğini veriyorum, parasını veriyorum. Fasulye burada ucuz. Ben burada kaldırıyorum 1,5-2 liraya yerine gidene kadar 8-10 lira oluyor. Ama hiç ben kazanamıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Çocuk okutuyoruz. Şuhut ilçemizin geçim kaynağı fasulye, patates bunlarla uğraşmak zorundayız. Fasulye ile mesela yemek yapıyoruz. Yani yazın kışa hazırlanıyor. Konservesi oluyor, kurutuluyor. Bizim buralarda kurutması daha çok seviliyor. Hani böyle kışın haşlayıp yemeğini yapıyoruz ya daha güzel oluyor. Turşusu oluyor" dedi.

"Allah’ım ona uzun ömür versin"

Cumhurbaşkanına olan sevgisini de aktaran Yıldız, "Saygı değer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başımın tacı her zaman. O varsa Türkiye var. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. 2002’den bu yana Cumhurbaşkanımız başımıza geçeli dağı, tepesi, suyu, çiçek oldu her taraf. Türkiye’nin her tarafı gül oldu. İnan var ya o varsa sağlık var, huzur var, mutluluk var. O yoksa bilmiyorum, Allah’ım ona uzun ömür versin. Sağlık sıhhat versin. Rabbim aslımıza neslimize iyilik, güzellik versin. Rabbim vatanımızı milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Aman Allah şöyle hainlere fırsat vermesin. Rabbim ayağına taş değdirmesin’’ dedi.

"Gidiş geliş masrafımızı kurtarmıyor, zarar ediyoruz"

Fasulye Ticareti ile uğraşan Mehmet Uysal ise fiyatların Ankara ile aynı olduğunu söyleyerek memnun olmadığını belirtti. Uysal, "Genellikle sebze ve meyve işi ile uğraşıyoruz. Şimdi fasulye sezonu açıldı, fasulyeye geldik. Yani fiyatlardan çok şikayetçiyiz. Fiyatlar Ankara’nın fiyatları ile hemen hemen aynı. Buradan götürüyoruz, aynı fiyattan orada satıyoruz. Çiftçinin gerçekten emeği çok. Bu aldığımız fiyatlar onları da kurtarmıyor. Bizi kurtarmıyor ama mecburen yapıyoruz bu işi başka yapacağımız bir işimiz yok. Şimdi buralarda fasulye fiyatı 2,5 lira civarında. Ankara haline gidiyorsun 2,8 TL o civarda. Gidiş geliş masrafımızı kurtarmıyor, zarar ediyor yani. Tarlada fasulyenin verim rekoltesi iyi. Mahsul bu sezon daha güzel. İnşallah çiftçinin malı para eder. Herkes ekmeğini bundan kazanıyor zaten’’ ifadelerini kullandı.