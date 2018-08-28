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28 Ağustos 2018 18:09

Çocuk parkını ateşe verdiler

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir çocuk parkında yakılan ateş etrafa sıçraması sonucu oyun alanı zarar gördü.

Çocuk parkını ateşe verdiler

28 Ağustos 2018 18:09


Edinilen bilgiye göre yangın, İhsaniye Mahallesi Kelebek sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Dün gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce parkta ateş yakıldı. Ateş kısa sürede büyüyerek parkın zeminine zarar verdi. Durumu haber alan itfaiye ekipleri, olaya kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Oyun park alanının yakılmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın rahatça vakit geçirebileceği çocuk parklarımızı yakanlar nasıl bir görüşe sahip merak içerisindeyiz. Koruyacağımız yere yakıp yıkıyoruz. Bu parklar milli servettir. Öğrendiğimiz kadarıyla bir oyun parkının maliyeti 15-20 bin TL arasında. Büyük üzüntü içerisindeyiz. Yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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