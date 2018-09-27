Coğrafi işaretler Afyonkarahisar'da konuşulacak

Coğrafi İşaretler Sistemi alanında ülkenin en önemli sivil aktörlerinden Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA), Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) işbirliği ile 4-5 Ekim tarihlerinde “Coğrafi İşaretler'de Afyonkarahisar Buluşması” başlıklı uluslararası bir çalıştay düzenleyecek.

ATSO ev sahipliğinde Afyonkarahisar'da gerçekleşecek çalıştay yurt içi ve yurt dışından pek çok konuşmacı ve konuğu bir araya getirecek. Çalıştayın açılış konferansını “Birlikten Güç Doğar: Dünya Coğrafi İşaretler İttifakı, OriGIn” başlığıyla OriGIn Yönetim Kurulu Başkanı Claude Vermot- Desroches verecek. Konuyla ilgili bilgiler veren Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, “Afyonkarahisar Coğrafi İşaretler Buluşması, YÜcita için büyük anlam taşıyor. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştirildiği bu kutsal topraklarda Türkiye için çok değerli bir uluslararası etkinliği düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi mutlandıran ikinci husus YÜciTA'nın kuruluşundan bu yana 12'nci çalıştayını da başarı ile gerçekleştiriyor olması. Bilindiği gibi ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda iki çalıştay yapıyoruz. Bu çalıştaylarda mutlaka uluslararası bir seminer ya da sempozyum yer alıyor. Kayseri dışında bütün çalıştaylarımız uluslararası katılımlı oldu. Takdir edeceğiniz gibi bir oluşumun sürekliliğini sağlamak özellikle bizim ülkemiz koşullarında son derecede güçtür. Gönüllülük esasına dayanan araştırma ağımız YÜciTA bunu bugüne kadar başarmıştır. Afyonkararahisar buluşması, Coğrafi İşaret yönetişimi konusunda Türkiye'ye çok önemli ipuçları verecek. Zira bu konunun Avrupa Birliği'nde en iyi uygulandığı Fransız Comté peyniri izleyenlere sunulacak. YÜciTA 'Coğrafi İşaret Yönetişimi' konusunda yıllardır sürdürdüğü mücadelesini Türkiye'nin buna en fazla ihtiyaç duyduğu bir anda tekrar gündeme getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çalıştay'ın birinci gününde “Türkiye'de Coğrafi İşaretler ve Son Gelişmeler” başlığı ile bir sunuma yapacak olan Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi işaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, “Uluslararası nitelikteki Afyon etkinliğinin Coğrafi İşaretler sistemine olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizin ülkelerindeki başarılı uygulamaları bizlerle paylaşması ciddi katkılar sağlayacaktır. Bu toplantılarda yurt dışındaki tescil kurumlarından temsilcilerin tescil süreçlerine ilişkin bilgiler paylaşması da önemli katkılar sağlayabilir” şeklinde konuştu.