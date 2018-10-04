Coğrafi İşaretlerde Afyonkarahisar Buluşması Uluslararası Semineri başladı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Coğrafi İşaretlerde Afyonkarahisar Buluşması Uluslararası Semineri'ne ev sahipliği yaptı. Uluslararası Seminer'de Coğrafi İşaretler'in her yönü tartışıldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) işbirliğinde düzenlenen Coğrafi İşaretlerde Afyonkarahisar Buluşması, ATSO Meclis Salonu'nda başladı.

YÜciTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu da “Sloganımız her şey Türkiye içindir. Kuruluşumuzdan bu yana ayak basmadığımız yer kalmadı. Bu çalıştaya da çok önem veriyoruz. Sözde değil özde Coğrafi İşaret için çalışan tüm kuruluşlara saygılarımı sunuyorum. Coğrafi İşaretler'in en iyi uygulandığı yer Fransa'dır. Afyonkarahisar'daki çalıştayımızda Fransa'dan örnekler verilecek” dedi. Tekelioğlu, Coğrafi İşaretler konusunun Türkiye'nin tamamını ilgilendiren bir memleket meselesi olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarında söz alan Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, Coğrafi İşaretler konusunda yapılan çalışmaları anlattı. Kızıltepe, “Coğrafi İşaretler'in en önemli yönü tescil. Tescil bu işin ilk aşaması. Bunu katma değere dönüştürmediğiniz takdirde bunun bir anlamı olmuyor. Tüm paydaşların bu konuya yönelmesi gerekiyor” dedi.

Seminerde ayrıca Afyonkarahisar'ın yöresel ürünleri de tanıtıldı.