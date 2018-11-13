Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Kent Meydanı Projesi hızla ilerliyor

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla projesi hazırlanan Kent Meydanı Projesi inşaatı hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Erdoğan'ın Afyonkarahisar ziyaretleri sırasında yapılmasını istediği meydan inşaatının yılbaşına kadar bitmesini beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afyonkarahisar ziyareti sırasında talimatını verdiği hızla projelendirilen Afyonkarahisar Kent Meydanı Projesi hızla ilerliyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, 10 bin metrekarelik projesinin Erdoğan'ın talimatıyla başlandığını belirtti. Çoban, “Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde bir Afyon gezisi sırasında verilen bir talimatla meydan işi başladı. Biliyorsunuz meydanlar şehrin kimliğini yansıtıyor. Her şehir meydanıyla anılıyor. Biz de bu projemize o zamanki Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladık. Öncelikle belediyemizin çok yüksek binaları vardı ve çok gelir getirecek arsası vardı. Tamamen bundan vazgeçtik binalarımızı, yıktık meydana kattık. Yine burada hükümet konağımız vardı, eski belediye binamızı valiliğe biz devrettik, valilikte buradaki binayı yıkmayı kabul etti ve bize yıkım için sağ olsunlar izin verdiler. Böylelikle burada yaklaşık 10 bin metrekarelik tahmini olarak bir meydanımız ortaya çıktı” diye konuştu.

“Proje yüzde 70 seviyesinde”

Kent Meydanı inşaatının yüzde 70'ler seviyesine ulaştığını ve yılbaşına kadar bitirilmesini beklediklerini dile getiren Çoban, “Süratle projemizi yaptık. Projemizi Türkiye'de belki çok az şehrin yaptığı bir şekilde bir yarışmayla seçtik. Jürimiz çok değerliydi, Türkiye çapında yarışmamız çok ilgi gördü ve jürimizin seçtiği meydan projesiyle biz burada uygulamaya başladık. Uygulamaya geçmeden önce projemizi Türkiye'de yapım aşamasına geçmemiş projeler dalında yarışmaya soktuk ve o yarışmadan da ayrıca uygulanmayan, ama uygulanacak projeler dalında Türkiye birinciliği elde etti projemiz. Ve ihalemizi süratle gerçekleştirerek projeye başladık. Şuan yüzde 70'ler seviyesindeyiz. İnşallah yılbaşına kadar projemizin bitmesini bekliyoruz” dedi.

Meydanın altında otopark ve yemekhane olacak

Meydanın altında otopark ve yemekhanenin de yer alacağını belirten Başkan Çoban, “Burada sadece bir meydan inşaatı yok, altında 317 araçlık otoparkımız var, iki kat olmak kaydıyla yine 550 kişilik bir yemekhanemiz var. Neden yemekhane var bura? Biliyorsunuz Afyonkarahisar bir kış memleketi ve belediyelerinde bir iftar çadırı kültürü var ama biz Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayında çadır açmamız pek mümkün gözükmüyor. O yüzden artık kış şartlarını düşünerek burada böyle bir yemekhane yaptık ki, iftar çadırlarımız ve diğer personel yemeğimizi burada verebilelim diye. Yine burada kadın, erkek, engelli tuvaletlerimiz var. Bebek emzirme odalarımız var yerin altında. Yerin üstünde de çok güzel su havuzlarımız var. İki tane mini kafeteryamız var. Ayrıca burada çok güzel medya duvarımız yani led bilgilendirme ekranımız var” ifadelerine yer verdi.

“Yerli yabancı turistlerin ilgi odağı olacak”

Kent Meydanı Projesi tamamlandığından şehre gelen yerli ve yabancı turistlere de hitap edeceğini dile getiren Çoban şu ifadelere yer verdi:

“Burası inşallah bittiği zaman şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerimizin de ilgi odaklarından ve bekleme alanlarından, gezi alanlarından bir tanesi olacak. Otoparkımızın şehrimize katkısı çok büyük olacak. Arka taraf tamamen eski Afyonkarahisar dediğimiz Afyonkarahisar'ımız. Ve insanların gezi destinasyonunda olan bir yer. Burada araçlarını çok rahat bir şekilde park edip, çok güzel gezisini yapıp tekrar buraya dönecekler. Otopark ücretlerimizi de çok ucuz, cüzi tutuyoruz ki insanlar buraya rahat bir şekilde araçlarını park etsinler yine belediyemizin bir uygulaması var, biz tüm otoparklarımızda 45 dakika içerisindeki giriş-çıkışlardan ücret almıyoruz. Burada da yine 45 dakika içerisindeki giriş-çıkışlardan ücret almayacağız.”