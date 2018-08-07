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07 Ağustos 2018 13:34

Cumhuriyet Parkında çalışmalar tamamlandı

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un girişimleri ile Cumhuriyet Parkında yapımı devam eden oyun konsolu yenileme çalışmaları bugün tamamlandı.

Cumhuriyet Parkında çalışmalar tamamlandı

07 Ağustos 2018 13:34


Başkan Recep Bozkurt tarafından ilçe park alanlarında bulunan oyun konsolları yenileniyor. Cumhuriyet Parkında bulunan oyun konsollarının yenileme çalışmaları belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucunda bugün tamamlandı. Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuyla alakalı yaptığı açıklamada "Şuhut Belediyesi olarak çocuklarımıza ayrı bir önem veriyoruz. Geleceğin mimarı olacak olan çocuklarımızın daha güzel şartlarda aileleri ile vakit geçirebilecekleri oyun alanları inşa ediyoruz. Çocuklarımız için ilçemizde bulunan tüm park alanlarındaki oyun konsollarını yeniliyor daha modern oyun konsolları ile değiştiriyoruz’’ ifadelerinde bulundu.




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