Denetimden kaçan ağır tonajli araçlar mahalleliyi canından bezdirdi

Denetleme İstasyonuna fazla tonajdan dolayı girmek istemeyen kamyon ve tırlar, yakındaki yan yoldan mahalle içersine giriyor. Günün her saatinde mahalle içersinden geçen kamyon ve tırlardan dolayı mahalle halkı tedirgin. Bu durumun mahallede hem çevre kirliliğine sebep olduğunu ve hem de vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığını anlatan Mahalle Muhtarı Ali Sönmez, bu soruna bir çözüm bulamadıkları belirtti.

"Bu tırların kaçtığının görülmesine rağmen denetleme yapılmıyor"

Konu ile ilgili olarak gazetecilere konuşan Yunus Emre Mahallesi Muharı Ali Sönmez; “Günün 24 saati içersinde karayolunu bin tır kullanıyor ise bunun 600 tanesi mahallemizin içersinden kaçak geçiyor. Bu tırlar Karayolu kantarından kaçıyorlar. Bu tırların kaçtığının görülmesine rağmen denetleme yapılmıyor. Trafik ve polis ekipleri uygulama yapmıyor. En yüksek tonajlı araçlar buraya girerek alt yapımızı öldürüyor. Çocuklarımız okuldayken okulun yanından geçiyor bu araçlar. Tenefüse çıkan çocuklarımız için korkuyoruz. Belediye Başkanımıza yüzümüz kalmadı orayı yap, burayı yap diye. Onu da bıktırdık ve usandırdık. Buradan geçen araçların içersinde sebze ve meyve taşıyan araçlar var buradan geçerek bu tozu yiyor onlarda. Bu sebze ve meyvelerde iyice tozlandığı için yenmez” dedi.

Tırların kaçış yolunda gazetecilere mahalle muhtarının röportaj verdiği sırada bile bölgeden onlarca kamyonun ve tırın geçtiği dikkatlerden kaçmadı.