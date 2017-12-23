Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 20:19

Devrilen tır dorsesindeki traktörlerle yola savruldu

Afyonkarahjisar’ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre traktörleri taşıyan bir tır yoldan çıkarak devrildi.

Devrilen tır dorsesindeki traktörlerle yola savruldu

23 Aralık 2017 20:19

Kazada binlerce TL’lik maddi hasar meydana gelerek traktörler kullanılamaz hale geldi.


Edinile bilgilere göre, kaza Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışı dolayısı ile kayganlaşan yolda Hüseyin Y., idaresindeki 43 DM 311 plakalı tır sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada tırın taşıdığı çok sayıda sıfır kilometre traktör dorseden yola düşerek zarar gördü. Kazada traktörler kullanılamaz hale gelirken ciddi manada maddi hasar oluştuğu belirtildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AFYON HABERLERİ
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç