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07 Eylül 2018 13:10

Din Görevlileri Arası Bilgi Yarışması’nın finali yapıldı

Din Görevlileri Arası Bilgi Yarışması’nın finali Afyonkarahisar İl Müftülüğü toplantı salonunda yapıldı.

Din Görevlileri Arası Bilgi Yarışması’nın finali yapıldı

07 Eylül 2018 13:10


Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından 2018 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Din Görevlileri Arası Bilgi Yarışması’nın finali gerçekleştirildi. Afyonkarahisar merkezindeki katılımcıların yanında Şuhut, Sandıklı, İhsaniye ve Bolvadin ilçelerinin finalistleri büyük heyecan yaşadı. Yarışma sonucunda; Afyonkarahisar Merkez Mina Camii Hatibi Davut Gök birinciliği elde etti. Sandıklı Koçgazi Camii İmamı Hatibi Hüseyin Akdaş ikinci olurken, İhsaniye Gazlıgöl Madensuyu Camii İmam Hatibi Mehmet Pehlivan üçüncülüğü elde etti. Yarışma sonrasında tüm yarışmacılara İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından plaket takdim edildi.




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