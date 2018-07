Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar’dan gerontolojiye destek

Türkiye’de ilk kez bir gerontoloğu bünyesine alarak dikkatleri üzerine çeken Başkan Acar, bu alana verdiği önemi gözler önüne seriyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Başkan Saffet Acar, bu kez de İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Meltem Dağlaroğlu’na staj imkanı vererek gerontolojiye olan desteğini sürdürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Saffet Acar; “Ülkemiz hızlı bir şekilde yaşlanıyor ve gerontologlara ihtiyacımız var. Bu genç meslek grubu alanlarında başarılı işlere imza atıyorlar kendilerini beğeniyorum. Biliyorsunuz bu meslek grubundaki ilk gerontoloğu kadromuza alarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdik. Dinarımızın yaşlıları bizlere emanet onların her türlü ihtiyacını gidermek bizim borcumuz ancak bunu yaparken de liyakate dikkat etmemiz gerekir ve işi ehline bırakmak gerekir. Bu durum son dönemin en büyük problemlerinden bir tanesi. Ben genç arkadaşlarımı seviyorum, onların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Staj ihtiyacı duyan her gerontolog adayı belediyemiz uzman gerontoloğuna gerekli başvurularda bulunabilirler. Ben de elimden gelen desteği veririm. Burada bir profesyonel yanında hem başarılı bir staj dönemi geçirirler hem de bizim demos ekibimize daha farklı bir ivme getirebilirler” dedi.

Dinar Belediyesinde staja kabul edildiğinden dolayı memnuniyeti belirten İstanbul Üniversitesi Gerontoloji Bölümü öğrencisi Meltem Dağlaroğlu ise "Bir gerontoloğun yanında staj yapmak mesleğimiz için büyük bir şans, sahada karşılaşabileceğim her durumu burada daha etkili bir şekilde öğreneceğim. Stajımı kabul eden Saffet Acar’a teşekkür ederim. Benim daha iyi bir staj dönemi geçirmem için çabalayan gerontolog Faruk Yaşar Gürdal’a da teşekkür ederim” dedi.

Dinar Belediyesi, uygulamalı meslek alanlarında öğrenim gören öğrencilere bünyesinde staj imkanı vermesi ile eğitim ve öğrenime katkılarını sürdürüyor.