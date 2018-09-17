Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Başkan Acar, yayımladığı mesajında; “Bu yıl 2018-2019 eğitim ve öğretim programına başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Geleceğimizin istikbali olan miniklerimiz de aynı heyecan ve coşku ile hayata ilk adım atmanın atmosferini velileri ile birlikte yaşıyorlar. Çocuklar bizim geleceğimizdir, geleceğimizi çağdaş ve modern bir teknolojik sistemle hazırlamak başta öğretmenlerimizin ve biz velilerin en önemli görevidir. Temeli saygı, hedefi ve gayreti azim olan eğitim sürecinin sonu daima başarı olur. Çocuklarımızın eğitimine hayatlarını adayan öğretmenlerimize, geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan çocuklarımıza ve onların değerli ailelerine en içten sevgi ve başarı dileklerimi sunuyor, yeni eğitim öğretim yılının tüm toplumumuz için hayırlı olmasını diliyorum” diye belirtti.