Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar'ın 10 Kasım Mesajı

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Acar, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılında saygıyla yad ettiklerini ifade etti. Başkan Acar yayımladığı mesajında; "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. Yıl dönümünde ona olan sevgimizin ve saygımızın en derin duygularındayız. Yüce önder Atatürk, yaşamının her anında Türk milletine örnek olmuştur. En güvendiği gençlere Cumhuriyeti teslim ederken onlara olan inancını en yüce şekilde anlatmıştır. Büyük önderin ölümüyle andığım bu günde; Türk milletine ve Dinarlı hemşerilerime başsağlığı diliyor, Büyük atanın gösterdiği yoldan emin adımlarla hep birlikte yürüyelim" dedi.